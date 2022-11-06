Игрок «Пари НН» Александров — о победе над ЦСКА: без разницы, где и у кого забирать очки
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров высказался о победном выездном матче с ЦСКА (1:0). Александров стал автором единственного гола в прошедшей встрече.
«Очень рады победе! Нам удалось прервать неудачную серию. Эмоций особо никаких нет. Нужно дальше тренироваться и стараться набирать очки. Честно, нам без разницы, где и у кого забирать очки. Мы в каждом матче играем на победу. В прошлом матче с «Крыльями» не повезло, а сейчас в Москве получилось получше», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Команда Михаила Галактионова набрала 16 очков и занимает 12-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. В 17-м туре российского первенства «Пари НН» 11 ноября сыграет с «Ахматом».
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