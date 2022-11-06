Жоаозиньо высказался о ничьей в матче «Сочи» — «Спартак»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался после ничейного матча со «Спартаком» (1:1). На гол Квинси Промеса южане ответили точным ударом Кирилла Заики. Жоаозиньо в прошедшей встрече отыграл 81 минуту.



«Игра была равная, поэтому ничья — это очень хорошо. За счёт чего так хорошо сыграли со «Спартаком»? В первую очередь за счёт команды. Все сегодня старались. К сожалению, не добились положительного результата, но ничья тоже хорошо», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Сочи» набрал 22 очка и занимает девятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» имеет в активе 33 очка и занимает второе место.

В матче 17-го тура южане 13 ноября на выезде сыграют с подмосковными «Химками», «Спартак» 12 ноября встретится с «Локомотивом».