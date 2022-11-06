Эрлинг Холанд повторил достижение Луиса Суареса по голам в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в последних 10 матчах английской Премьер-лиги забил 16 голов. Это лучший результат турнира за такое количество встреч. Столько же голов за 10 последних игр было у экс-форварда «Ливерпуля» Луиса Суареса в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ в «Твиттере».
35-летний Суарес выступал за «Ливерпуль» с января 2011 по июль 2014 года. В 133 матчах за команду уругваец забил 82 гола и отдал 47 результативных передач.
22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» перед стартом сезона из дортмундской «Боруссии». В 17 встречах он отличился 23 раза и трижды отдавал голевые передачи партнёрам.
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