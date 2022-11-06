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Врач поскользнулся и ногой влетел в голову лежащему травмированному футболисту

Врач поскользнулся и ногой влетел в голову лежащему травмированному футболисту
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Неприятный инцидент произошёл по ходу матча 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Бохум». В концовке встречи медицинская помощь понадобилась 36-летнему полузащитнику гостевой команды Энтони Лосийи. Выбежавший врач «Бохума» не сумел удержаться на газоне, поскользнулся и ногой влетел в голову футболисту. Дополнительная помощь игроку не понадобилась.

Напомним, как развивались события в этом матче: «Боруссия» вышли вперёд уже на восьмой минуте встречи благодаря голу 17-летнего форварда Юссуфа Мукоко после передачи Никласа Зюле. На 12-й минуте Джованни Рейна реализовал 11-метровый удар и укрепил преимущество хозяев. На 45+2-й минуте Мукоко оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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