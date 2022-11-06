Артета попросил руководство «Арсенала» подписать Тилеманса в январе
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета намерен в зимнее трансферное окно усилить свою команду полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом, чей контракт с «лисами» истекает в конце сезона. Об этом сообщает The Sun. По сведениям источника, руководство «Арсенала» намерено поддержать кандидатуру тренера и постараться оформить этот трансфер.
25-летний Тилеманс стал игроком «Лестера» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал результативную передачу. Ранее сообщалось, что в подписании Тилеманса свободным агентом заинтересованы «Ливерпуль», «Барселона» и ряд других европейских команд.
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