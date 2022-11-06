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Никита Ермаков объяснил, чего не хватило ЦСКА для победы в матче с «Пари НН»

Никита Ермаков объяснил, чего не хватило ЦСКА для победы в матче с «Пари НН»
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков после матча с «Пари Нижний Новгород» (0:1) назвал причины поражения армейцев. Единственный гол забил защитник нижегородцев Виктор Александров.

«Обидное поражение. ЦСКА не хватило последнего паса и завершающего удара. «Пари НН» не удивил. Это боеспособная команда, они навязывают свой футбол на каждом участке поля», — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В активе ЦСКА после 16 матчей Российской Премьер-Лиги 29 очков, команда Владимира Федотова располагается на третьей строчке в турнирной таблице, но по итогам тура обойти армейцев может «Ростов» (29). Команда Валерия Карпина сегодня, 6 ноября, примет московское «Динамо». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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