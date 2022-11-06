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«Урал» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Урал» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 6 ноября, в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). В роли резервного рефери выступит Евгений Галимов (Екатеринбург).

«Урал» набрал 17 очков в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).

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