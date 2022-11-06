«Урал» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 6 ноября, в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). В роли резервного рефери выступит Евгений Галимов (Екатеринбург).
«Урал» набрал 17 очков в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).
- 6 ноября 2022
-
11:49
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:48
-
10:33
-
10:20
-
10:13
-
10:11
-
10:10
-
10:08
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:15
-
09:14
-
09:07
-
08:53
-
08:52
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:03
-
06:24
-
06:21
-
06:17
-
06:04