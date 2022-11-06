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«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Шинником»

«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Шинником»
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Сегодня, 6 ноября, на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске проходил матч 17-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местный «СКА-Хабаровск» и ярославский «Шинник». Финальный свисток Александра Машлякевича зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче открыли гости: точным ударом на 53-й минуте отметился нападающий Илья Грузнов. Хабаровчане ответили точным ударом Тимура Жамалетдинова на 75-й. Спустя несколько минут Амир Натхо вывел «СКА» вперёд, а на 83-й Александр Иваньков установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу домашней команды.

«СКА-Хабаровск» набрал 26 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. У «Шинника» остаётся 24 очка и восьмая позиция.

Россия - Мелбет Первая лига. 17-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Грузнов – 53'   1:1 Жамалетдинов – 75'   2:1 Натхо – 81'   3:1 Иваньков – 83'
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