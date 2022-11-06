«Челси» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Челси» сыграет с «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Арсенал». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.



«Челси» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (31) — на втором месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Манчестер Сити» (32).



В следующем туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Арсенал» проведёт встречу с «Вулверхэмптоном». Обе игры пройдут 12 ноября.