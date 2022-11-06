Альба: Пике оставлял душу на поле в каждом матче

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о завершении клубной карьеры товарища по каталонской команде Жерара Пике.



«Это печально. Я благодарен за всё, что Жерар дал всем нам. Он многое сделал для клуба. Его отсутствие будет заметно. Не только в футболе, но и в человеческом плане. Но таков закон жизни. Он оставлял душу на поле в каждом матче. Очень обидно, что Жерар уходит. Нам будет очень его не хватать. Люди ещё осознают его вклад в «Барселону». Теперь мы попробуем завоевать трофеи, чтобы посвятить их ему», — приводит слова Альбы Goal.com.

Пике является воспитанником «Барселоны». Он играл за клуб до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и выступал за «Сарагосу». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.