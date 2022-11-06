Канчельскис — о Дзюбе: вот уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию, согласно которой российский форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба разорвал контракт с клубом.



«Вот уровень российского футбола — не можем заиграть в Турции. Надо думать об этом, а у нас же только любят поговорить, покричать, что мы самые лучшие. Оказывается, что нет — всё не так. Не так радужно, как описывают и говорят. Конечно, он лучший бомбардир российского футбола… Не заиграл — бывает. Жизнь продолжается.



Возвращение в Россию? Решение за Артёмом. Если мы скажем — он вернётся, а если скажем нет — не вернётся? Захочет — вернётся. Мы же не будем гадать на кофейной гуще», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.