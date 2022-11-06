Хабиб Нурмагомедов предлагал президенту «ПСЖ» обратить внимание на Дениса Макарова

Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как владелец компании, известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов предлагал владельцу «Пари Сен-Жермен» оценить игру полузащитника Дениса Макарова.
«Хабиб реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт. Даже сейчас на тяжёлых сборах в Дубае мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.
В прошлом году был матч «Рубин» — «Зенит», и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту «ПСЖ» и сказал: «Посмотрите на этого молодого Ди Марию». Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».
В 2021 году Макаров, выступавший тогда за «Рубин», забил победный гол в ворота «Зенита» на последних минутах встречи: полузащитник несколько раз обыграл двух защитников питерцев, а затем нанёс точный удар в дальний угол ворот. Этот гол был признан лучшим в сезоне.
- 6 ноября 2022
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