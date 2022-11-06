«Торпедо» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 6 ноября, в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Крылья Советов».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Вертёшкин (Санкт-Петербург) и Владимир Миневич (Смоленск). В роли резервного рефери выступит Алексей Лапатухин (Москва).



«Крылья Советов» набрали 17 очков в 15 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (6) — на 16-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).