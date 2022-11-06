«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.



«Манчестер Юнайтед» набрал 23 очка в 12 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (12) — на 17-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Манчестер Сити» (32).



В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом», а «Астон Вилла» проведёт встречу с «Брайтон энд Хоув Альбион». Обе игры пройдут 13 ноября.