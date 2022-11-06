«Уфа» и «Нефтехимик» поделили очки в матче Первой лиги

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе проходил матч 17-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местная «Уфа» и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Финальный свисток Андрея Фисенко зафиксировал в матче нулевую ничью.
«Уфа» набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное 12-е место. В следующем туре башкирская команда встретится с ульяновской «Волгой» в гостях, а затем сыграет с махачкалинским «Динамо» дома.
У «Нефтехимика» девятое место и 24 очка. В следующем туре нижнекамцев ждёт игра с краснодарской «Кубанью» в гостях, а затем встреча с «Волгой» дома.
Обслуживала матч «Уфа» — «Нефтехимик» бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко из Владивостока. Его помощники — Станислав Попков (Петрозаводск) и Денис Мирошник (Ставрополь). Резервный судья — Владимир Фалов (Москва).
- 6 ноября 2022
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