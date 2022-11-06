«Наполи» интересуется подписанием Жорди Альбы из «Барселоны»

«Барселона» намерена расстаться со своим защитником Жорди Альбой, с целью оптимизировать расходы на заработную плату. 33-летним футболистом интересуется «Наполи», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Об этом сообщает El Nacional.
Альба — воспитанник «Барселоны», но с 2005 по 2012 год он выступал за другие команды. Вернувшись в стан сине-гранатовых, защитник на долгие годы застолбил за собой позицию на левом фланге обороны. С нынешнего сезона Жорди стал реже выходить в основном составе, проигрывая конкуренцию молодому Алексу Бальде и Маркосу Алонсо.
Видеообзор. «Барселона» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:
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