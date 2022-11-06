Чемпионат мира по футболу — 2022: когда начнётся, где смотреть, расписание матчей

До старта 22-го чемпионата мира по футболу остаётся ровно две недели. В воскресенье, 20 ноября, хозяйка турнира сборная Катара встретится в матче-открытии с Эквадором, дав старт турниру длиною в месяц.
Полное расписание чемпионата мира в Катаре вы можете найти на «Чемпионате». Ниже — встречи первых трёх игровых дней турнира (указано московское время). Обращаем внимание, что матчи проходят в четыре слота — 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00.
20 ноября:
Группа А. Катар 19:00 Эквадор
21 ноября:
Группа B. Англия 16:00 Иран
Группа А. Сенегал 19:00 Нидерланды
Группа B. США 22:00 Уэльс
22 ноября:
Группа С. Аргентина 13:00 Саудовская Аравия
Группа D. Дания 16:00 Тунис
Группа С. Мексика 19:00 Польша
Группа D. Франция 22:00 Австралия
Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на телеканалах и ресурсах «Матча».
- 6 ноября 2022
-
14:50
-
14:42
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:30
-
13:23
-
13:20
-
13:19
-
13:08
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:29
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:49
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52