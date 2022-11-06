Чемпионат мира по футболу — 2022: когда начнётся, где смотреть, расписание матчей

До старта 22-го чемпионата мира по футболу остаётся ровно две недели. В воскресенье, 20 ноября, хозяйка турнира сборная Катара встретится в матче-открытии с Эквадором, дав старт турниру длиною в месяц.

Полное расписание чемпионата мира в Катаре вы можете найти на «Чемпионате». Ниже — встречи первых трёх игровых дней турнира (указано московское время). Обращаем внимание, что матчи проходят в четыре слота — 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00.



20 ноября:



Группа А. Катар 19:00 Эквадор



21 ноября:



Группа B. Англия 16:00 Иран

Группа А. Сенегал 19:00 Нидерланды

Группа B. США 22:00 Уэльс



22 ноября:



Группа С. Аргентина 13:00 Саудовская Аравия

Группа D. Дания 16:00 Тунис

Группа С. Мексика 19:00 Польша

Группа D. Франция 22:00 Австралия

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на телеканалах и ресурсах «Матча».