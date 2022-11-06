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«Ненормально!» Агент Чистякова — о словах гендиректора «Зенита» в адрес защитника

«Ненормально!» Агент Чистякова — о словах гендиректора «Зенита» в адрес защитника
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал слова генерального директора клуба Александра Медведева о его клиенте. Ранее функционер объявил об исключении футболиста из основного состава санкт-петербургского клуба.

«Чистякова отстранили? Я даже не знаю, как это комментировать. Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить всё это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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