«Ненормально!» Агент Чистякова — о словах гендиректора «Зенита» в адрес защитника
Поделиться
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал слова генерального директора клуба Александра Медведева о его клиенте. Ранее функционер объявил об исключении футболиста из основного состава санкт-петербургского клуба.
«Чистякова отстранили? Я даже не знаю, как это комментировать. Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить всё это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
14:50
-
14:42
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:30
-
13:23
-
13:20
-
13:19
-
13:08
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:29
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:49
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
Партнерский контент