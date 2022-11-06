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El Nacional: новый клуб Месси зависит от результата Аргентины на чемпионате мира

El Nacional: новый клуб Месси зависит от результата Аргентины на чемпионате мира
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Будущее аргентинского нападающего Лионеля Месси решится по результатам чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает El Nacional.

Если Аргентина сумеет завоевать трофей, то 35-летний футболист перейдёт в «Интер Майами», где и завершит карьеру. Если это не случится, то Месси останется в Европе и продолжит играть до чемпионата мира в 2026 году. Вероятно, Лионель продлит контракт с «ПСЖ», который истекает в конце сезона.

Напомним, чемпионат мира в Катаре станет для Месси пятым мундиалем в карьере. В одной группе с Аргентиной сыграют Польша, Саудовская Аравия и Мексика. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Болельщики мюнхенской «Баварии» скандировали имя Месси во время матча с «Барселоной». Видеоролик:

Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто Месси получил чрезвычайно заманчивое предложение. Отказаться от него будет очень непросто
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