Агент: если «Зенит» не хочет видеть Чистякова в команде — пусть скажут нам об этом

Дмитрий Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова отреагировал на заявление генерального директора питерцев Александра Медведева, согласно которому игрок выведен из основного состава сине-бело-голубых.



«Я разговаривал с Димой после вчерашнего — он очень расстроен. Но разговоров о поиске нового клуба пока на сегодняшний день нет. Если «Зенит» не хочет видеть Чистякова у себя в команде — пусть скажут нам об этом, тогда мы начнём заниматься поиском нового клуба», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу Мохамеда Конате. В первом тайме защитник был заменён, вместо него на поле вышел Данил Круговой.