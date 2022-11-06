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Агент: если «Зенит» не хочет видеть Чистякова в команде — пусть скажут нам об этом

Агент: если «Зенит» не хочет видеть Чистякова в команде — пусть скажут нам об этом
Дмитрий Чистяков
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Дмитрий Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова отреагировал на заявление генерального директора питерцев Александра Медведева, согласно которому игрок выведен из основного состава сине-бело-голубых.

«Я разговаривал с Димой после вчерашнего — он очень расстроен. Но разговоров о поиске нового клуба пока на сегодняшний день нет. Если «Зенит» не хочет видеть Чистякова у себя в команде — пусть скажут нам об этом, тогда мы начнём заниматься поиском нового клуба», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу Мохамеда Конате. В первом тайме защитник был заменён, вместо него на поле вышел Данил Круговой.

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