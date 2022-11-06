Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Баварии» сообщил, что команде не нужны зимние трансферы

Президент «Баварии» сообщил, что команде не нужны зимние трансферы
Комментарии

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что команда не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно.

«Нам вообще не нужны зимние трансферы, мы должны убедиться, что все наши футболисты получают игровое время. Юлиан Нагельсман хорошо выполняет свою работу», — приводит слова Хайнера журналист Максимильян Кох в «твиттере».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 28 очков после 13 матчей, но по итогам тура обойти мюнхенцев может «Унион Берлин».

В Лиге чемпионов команда Нагельсмана выиграла все 6 матчей группового этапа, по два раза обыграв «Барселону», «Интер» и чешскую «Викторию».

Соперник «Баварии» по 1/8 определится завтра, 7 ноября. Жеребьёвка пройдёт в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.

Новость по теме
«Бавария» намерена продлить контракт с Шупо-Мотингом. У него 8+3 в 13 матчах

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022