Президент «Баварии» сообщил, что команде не нужны зимние трансферы

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что команда не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно.



«Нам вообще не нужны зимние трансферы, мы должны убедиться, что все наши футболисты получают игровое время. Юлиан Нагельсман хорошо выполняет свою работу», — приводит слова Хайнера журналист Максимильян Кох в «твиттере».



«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 28 очков после 13 матчей, но по итогам тура обойти мюнхенцев может «Унион Берлин».



В Лиге чемпионов команда Нагельсмана выиграла все 6 матчей группового этапа, по два раза обыграв «Барселону», «Интер» и чешскую «Викторию».



Соперник «Баварии» по 1/8 определится завтра, 7 ноября. Жеребьёвка пройдёт в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.

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