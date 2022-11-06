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Ростов — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Ростов» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Ростов» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 6 ноября, в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Динамо».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). В роли резервного рефери выступит Юнус Кошко (Белореченск).

«Ростов» набрал 29 очков в 15 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (26) — на шестом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).

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