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«Торпедо» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

«Торпедо» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Крыльев Советов» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Крылья Советов».

«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Ле Таллек, Эркинов, Чурич, Савич, Караев, Коста.

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Пиняев, Ежов, Коваленко, Глушенков, Шитов.

«Крылья Советов» набрали 17 очков в 15 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (6) — на 16-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).

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