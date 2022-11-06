Газинский за четыре матча в «Урале» забил больше, чем в трёх предыдущих сезонах

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский отметился голом в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». За последние четыре матча футболист забил пять голов. Это на один больше, чем за три предыдущих сезона в составе «Краснодара».
Отметим, что до игры 4-го тура Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2) полузащитник не забивал в этом сезоне, а в той встрече отметился дублем. Потом были игры с «Крыльями Советов» (2:1) и «Сочи» (2:2) в чемпионате России, где Газинский забил по голу. Забитый мяч из своих ворот после удара Газинского вынимал и вратарь «Локомотива» Даниил Худяков.
Газинский стал игроком «Урала» в августе 2022 года. До этого он выступал за «Краснодар», в составе которого за три предыдущих сезона забил всего лишь четыре мяча. Ему понадобилось 65 матчей за «быков» для достижения этой голевой отметки. Пять голов в «Урале» футболист забил за 15 матчей.
- 6 ноября 2022
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