«Локомотив» избежал поражения в матче РПЛ с «Уралом»

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 16-й минуте счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук. Результативную передачу отдал нападающий Франсуа Камано. На 67-й минуте хавбек «Урала» Юрий Газинский сравнял счёт. На 90-й минуте защитник Егор Филипенко вывел екатеринбургский клуб вперёд. В концовке встречи Филипенко отправил мяч в свои ворота и сравнял счёт.
«Урал» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» (13) — на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).
- 6 ноября 2022
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