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«Локомотив» избежал поражения в матче РПЛ с «Уралом»

«Локомотив» избежал поражения в матче РПЛ с «Уралом»
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В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук. Результативную передачу отдал нападающий Франсуа Камано. На 67-й минуте хавбек «Урала» Юрий Газинский сравнял счёт. На 90-й минуте защитник Егор Филипенко вывел екатеринбургский клуб вперёд. В концовке встречи Филипенко отправил мяч в свои ворота и сравнял счёт.

«Урал» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» (13) — на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 16'   1:1 Газинский – 67'   2:1 Филипенко – 90'   2:2 Тикнизян – 90+5'
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