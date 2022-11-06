Антон Шунин рассказал о своей травме. Вратарь «Динамо» пропустит матч с «Ростовом»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о травме, из-за которой пропустит матч 16-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«На тренировке после матча с «Химками» я почувствовал дискомфорт в области боковых мышц пресса. Обследование показало, что есть повреждение. В течение недели часть упражнений делал с командой и тренировался индивидуально, закачивал это место, чтобы быть готовым к игре. Но накануне вылета на матч с «Ростовом» боль не отпускала — медицинский штаб решил не рисковать, чтобы я не выбыл на более долгий срок.



Сейчас тренируюсь по индивидуальной программе, прохожу физиотерапию, чтобы поскорее вернуться в общую группу. Сделаю всё, чтобы быть полностью готовым к матчу с ЦСКА и играм сборной», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.