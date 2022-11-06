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Александр Мостовой: карьера Дзюбы в Европе завершилась, так и не начавшись

Александр Мостовой: карьера Дзюбы в Европе завершилась, так и не начавшись
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию, согласно которой российский нападающий Артём Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Неожиданно было, что в российском чемпионате им никто не заинтересовался. Турция — очень сильная лига: там играет много иностранцев. Не получилось там из-за конкуренции — Артём её не выдержал. Сидеть на лавке Артём не привык, поэтому разошлись. Карьера в Европе завершилась, так и не начавшись», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба перешёл в турецкий клуб в августе 2022 года, принял участие в пяти встречах «Адана Демирспор» и забил один гол. До перехода в нынешнюю команду россиянин защищал цвета «Зенита».

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