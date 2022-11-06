Виллиан Роша: чемпионство в РПЛ — главная цель ЦСКА в этом сезоне
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о главной цели армейцев в этом сезоне РПЛ.
«В первой части сезона мы проделали неплохую работу. Нам необходимо изо дня в день упорно работать, чтобы начать стабильно побеждать.
Когда я пришёл в ЦСКА, говорил, что цель ЦСКА — бороться за титулы и чемпионство. Сейчас ничего не поменялось. Чемпионство — главная цель ЦСКА в этом сезоне.
Чтобы бороться с «Зенитом», нужно сконцентрироваться на тренировках. Только в этом заключается секрет успеха команды. Тогда победы придут», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Виллиан Роша принял участие в сборе макулатуры в поддержку акции БумБатл, который был организован на ВЭБ Арене в рамках национального проекта «Экология».
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