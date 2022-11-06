Александр Мостовой: любой российский клуб может взять Дзюбу. Даже «Зениту» пригодился бы
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением, какой клуб чемпионата России мог бы заключить контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Ранее сообщалось, что форвард разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
«Любой российский клуб может взять. На примере вчерашнего «Зенита» мы увидели, что он и там бы пригодился. Сколько игр вытаскивал, когда у «Зенита» не шла игра», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Дзюба перешёл в турецкий клуб в августе 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти встречах «Адана Демирспор» и забил один гол. До перехода в нынешнюю команду россиянин защищал цвета санкт-петербургского «Зенита».
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