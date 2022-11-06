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«Торино» с Миранчуком на выезде уступил «Болонье»

«Торино» с Миранчуком на выезде уступил «Болонье»
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Завершился матч 13-го тура итальянской Серии – «Болонья» принимала «Торино». Матч проходил на стадионе «Ренато Далль'Ара». Финальный свисток Антонио Джуа зафиксировал победу хозяев – 2:1.

На 26-й минуте Саша Лукич реализовал пенальти и вывел «Торино» вперёд. На 64-й минуте Риккардо Орсолини сравнял счёт после точного паса Эмануэля Виньято, а спустя девять минут Стефан Пош вывел «Болонью» вперёд. Результативная передача на счету Роберто Сориано.

Российский легионер туринской команды Алексей Миранчук провёл на поле весь матч.

«Болонья» набрала 16 очков и поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице. У «Торино» 17 баллов и 10-е место.

В следующем туре Серии А туринцы встретятся с «Сампдорией», «Болонья» на выезде сыграет с «Интером».

Италия - Серия А. 13-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
0:1 Лукич – 26' (пен)   1:1 Орсолини – 64'   2:1 Пош – 73'
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