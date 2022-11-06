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«Акрон» с крупным счётом обыграл «Велес» в матче Первой лиги

«Акрон» с крупным счётом обыграл «Велес» в матче Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура российской Первой лиги, в котором «Акрон» встречался с «Велесом». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:0. Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Встречу обслуживал главный судья Иван Абросимов (Санкт-Петербург).

На второй минуте счёт в матче открыл Владимир Марухин, а на 24-й минуте Максим Палиенко увеличил преимущество «Акрона». В концовке матча Владимир Азаров довёл счёт до разгромного — 3:0.

Россия - Мелбет Первая лига. 17-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Велес
Москва
1:0 Марухин – 2'   2:0 Палиенко – 24'   3:0 Азаров – 86'

В параллельном матче московская «Родина» обыграла ульяновскую «Волгу» со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова. Главный арбитр встречи — Роман Галимов (Улан-Удэ).

Первый гол в матче забил бразильский полузащитник «Родины» Ната Уэсли на 31-й минуте. Полузащитник «Волги» Дмитрий Ефремов на 77-й минуте сравнял счёт, но форвард «Родины» Иван Тимошенко на 82-й минуте принёс победу хозяевам — 2:1.

Россия - Мелбет Первая лига. 17-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 1
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Уэсли – 31'   1:1 Ефремов – 77'   2:1 Тимошенко – 82'
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