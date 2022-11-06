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И. о. главного тренера «Локомотива» Фёдоров высказался о ничьей в матче с «Уралом»

И. о. главного тренера «Локомотива» Фёдоров высказался о ничьей в матче с «Уралом»
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Подтвердились наши самые большие опасения: мы пропустили два гола со стандартов. Но если сказать в целом по игре, то результат закономерен. Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята. Где-то могли дотерпеть. Сейчас для нас каждая игра как финал. Мы говорили ещё после ЦСКА, что ниже того уровня, который мы показали в том матче, и по организации, и в единоборствах, мы не можем опускаться. Считаю, что сегодня мы повторили, а где-то даже немного превзошли.

Благодарить Филипенко? Мы поблагодарим всю нашу команду за то, что не бросили играть после 2:1, а нашли в себе силы, пошли в атаку и забили этот гол. Это не вина защитника «Урала», это заслуга наших игроков», — приводит слова Фёдорова официальный сайт «Локомотива».

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