И. о. главного тренера «Локомотива» Фёдоров высказался о ничьей в матче с «Уралом»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).
«Подтвердились наши самые большие опасения: мы пропустили два гола со стандартов. Но если сказать в целом по игре, то результат закономерен. Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята. Где-то могли дотерпеть. Сейчас для нас каждая игра как финал. Мы говорили ещё после ЦСКА, что ниже того уровня, который мы показали в том матче, и по организации, и в единоборствах, мы не можем опускаться. Считаю, что сегодня мы повторили, а где-то даже немного превзошли.
Благодарить Филипенко? Мы поблагодарим всю нашу команду за то, что не бросили играть после 2:1, а нашли в себе силы, пошли в атаку и забили этот гол. Это не вина защитника «Урала», это заслуга наших игроков», — приводит слова Фёдорова официальный сайт «Локомотива».
- 6 ноября 2022
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:47
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:32
-
17:27
-
17:21
-
17:21
-
17:20
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:56
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:36
-
15:32
-
15:28
-
15:15
-
15:10
-
15:04
-
15:01
-
14:50