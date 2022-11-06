Саша Зделар: ЦСКА сделает всё, чтобы вернуться на первое место

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался о последних результатах армейцев, а также выразил надежду на то, что его команда сможет навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за лидерство чемпионата.
«Первый круг позади, но у ЦСКА были матчи, в которых мы должны были добывать больше очков. Надеюсь, во второй части сезона мы сможем показать более качественный футбол.
После двух ничьих в дерби и в «Оренбурге» уверенность в себе действительно немного падает. Но единственный вариант перебороть эту ситуацию и вернуться на победный путь — это именно победы.
Чемпионат тяжёлый. До вчерашнего поражения у «Зенита» вообще не было ни одного поражения, но даже они потеряли очки. ЦСКА сделает всё зависящее, чтобы вернуться на первое место», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Саша Зделар принял участие в сборе макулатуры в поддержку акции БумБатл, который был организован на ВЭБ Арене в рамках национального проекта «Экология».
- 6 ноября 2022
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