Саша Зделар: ЦСКА сделает всё, чтобы вернуться на первое место

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался о последних результатах армейцев, а также выразил надежду на то, что его команда сможет навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за лидерство чемпионата.

«Первый круг позади, но у ЦСКА были матчи, в которых мы должны были добывать больше очков. Надеюсь, во второй части сезона мы сможем показать более качественный футбол.



После двух ничьих в дерби и в «Оренбурге» уверенность в себе действительно немного падает. Но единственный вариант перебороть эту ситуацию и вернуться на победный путь — это именно победы.



Чемпионат тяжёлый. До вчерашнего поражения у «Зенита» вообще не было ни одного поражения, но даже они потеряли очки. ЦСКА сделает всё зависящее, чтобы вернуться на первое место», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Саша Зделар принял участие в сборе макулатуры в поддержку акции БумБатл, который был организован на ВЭБ Арене в рамках национального проекта «Экология».