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«Рома» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

«Рома» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный арбитр матча — Даниэле Орсато.

Хозяева занимают четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023, набрав 25 очков после 12 проведённых матчей. «Лацио» находится на пятой строчке. Команда Маурицио Сарри отстаёт от своего соперника на один балл, заработав 24 очка.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прошлом сезоне в первом круге Серии А «Лацио» дома одержал победу в матче с «Ромой» со счётом 3:2. Во второй половине чемпионата уже римляне оказались сильнее, выиграв с крупным счётом — 3:0.

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