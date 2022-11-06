Полузащитник ЦСКА Зделар: на ЧМ буду болеть за Сербию всем сердцем. Я — часть этой страны

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился своим желанием поехать в составе сборной Сербии на предстоящий чемпионат мира в Катаре, а также рассказал, что будет делать, если не получит вызов от наставника национальной команды Драгана Стойковича.
«Я не знаком лично с тренером сборной Сербии. Но очень рад, что играю в таком большом клубе, как ЦСКА. Буду выкладываться по максимуму и надеюсь, что тренерский штаб меня заметит. Надеюсь, в сборной следят за нашей игрой в России.
Если не получу вызов на чемпионат мира, в Катар не поеду. Я поеду в Сербию, так как давно не был дома. Хочется побыть с семьёй, увидеть всех родных и близких. В любом случае буду болеть за Сербию всем сердцем. Я — часть этой страны. Тем более я уже выигрывал большие турниры — молодёжный чемпионат мира в 2015 году», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Саша Зделар принял участие в сборе макулатуры в поддержку акции БумБатл, который был организован на ВЭБ Арене в рамках национального проекта «Экология».
- 6 ноября 2022
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:47
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:32
-
17:27
-
17:21
-
17:21
-
17:20
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:56
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:36
-
15:32
-
15:28
-
15:15
-
15:10
-
15:04
-
15:01
-
14:50