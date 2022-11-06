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Полузащитник ЦСКА Зделар: на ЧМ буду болеть за Сербию всем сердцем. Я — часть этой страны

Полузащитник ЦСКА Зделар: на ЧМ буду болеть за Сербию всем сердцем. Я — часть этой страны
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился своим желанием поехать в составе сборной Сербии на предстоящий чемпионат мира в Катаре, а также рассказал, что будет делать, если не получит вызов от наставника национальной команды Драгана Стойковича.

«Я не знаком лично с тренером сборной Сербии. Но очень рад, что играю в таком большом клубе, как ЦСКА. Буду выкладываться по максимуму и надеюсь, что тренерский штаб меня заметит. Надеюсь, в сборной следят за нашей игрой в России.

Если не получу вызов на чемпионат мира, в Катар не поеду. Я поеду в Сербию, так как давно не был дома. Хочется побыть с семьёй, увидеть всех родных и близких. В любом случае буду болеть за Сербию всем сердцем. Я — часть этой страны. Тем более я уже выигрывал большие турниры — молодёжный чемпионат мира в 2015 году», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Саша Зделар принял участие в сборе макулатуры в поддержку акции БумБатл, который был организован на ВЭБ Арене в рамках национального проекта «Экология».

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