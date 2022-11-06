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«Арсенал» выдал лучший старт в истории клуба в АПЛ

«Арсенал» выдал лучший старт в истории клуба в АПЛ
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Лондонский «Арсенал» выдал лучший старт в истории клуба в английской Премьер-лиге, сообщает Opta. За первые 13 туров сезона-2022/2023 лондонский клуб набрал 34 очка, что является рекордным результатом для клуба и входит в десятку лучших результатов в истории турнира с 1992 года, когда была образована АПЛ.

Примечательно, что семь из предыдущих восьми клубов, набиравших 34 очка и более по итогам первых 13 туров в АПЛ, становились чемпионами по итогам сезона.

Напомним, сегодня, 6 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором в рамках лондонского дерби встречались «Челси» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой «канониров», что позволило им вернуться на вершину турнирной таблицы чемпионата.

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