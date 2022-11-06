«Ростов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 6 ноября, в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
«Динамо»: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Маричал, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов.
«Ростов» набрал 29 очков в 15 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (26) — на шестом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).
- 6 ноября 2022
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