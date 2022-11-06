«Ювентус» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 6 ноября, в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный арбитр матча — Даниэле Довери.
Хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023, набрав 22 очка после 12 проведённых матчей. «Интер» находится на шестой строчке. Команда Симоне Индзаги заработала на два очка больше — 24 балла.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды встречались в финале Кубка Италии в мае 2022 года. Тогда в дополнительное время победу одержал «Интер» со счётом 4:2. Дублем отметился Иван Перишич, ещё по голу на свой счёт записали Николо Барелла и Хакан Чалханоглу. В составе «Ювентуса» отличились Алекс Сандро и Душан Влахович.
- 6 ноября 2022
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