«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» в матче 16-го тура РПЛ

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» принимало «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой самарского клуба со счётом 2:0.
На 34-й минуте счёт открыл защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца. Результативную передачу отдал полузащитник Сергей Пиняев. На 47-й минуте отличился сам Пиняев, ему ассистировал хавбек Роман Ежов. Больше голов в матче зрители не увидели.
Для самарцев эта победа стала второй в РПЛ подряд. «Торпедо» потерпело четвёртое поражение кряду.
«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).
- 6 ноября 2022
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