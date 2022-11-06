Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гончаренко — о матче с «Локо»: если ощущение, будто проиграли, — это правильное движение

Гончаренко — о матче с «Локо»: если ощущение, будто проиграли, — это правильное движение
Комментарии

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2).

«Нашей главной задачей команды, тренерского штаба, руководства клуба является то, чтобы даже в холодную погоду как можно больше болельщиков приходили на этот прекрасный стадион. По ощущениям, с каждой игрой их приходит всё больше и больше. Все видят, что команда играет на максимуме. Но есть моменты, когда мы зажимаемся, где могли бы более раскрепощённо сыграть — это касается как начала атаки, так и завершения.

Тем не менее мы хорошо умеем контролировать игру, которая даётся нам. Мы проигрывали с «Сочи», сегодня проигрывали, но нашли в себе силы играть не только на ничью, но и на победу. Если сегодня у нас ощущение такое, как будто мы проиграли в матче с «Локомотивом», то, наверное, это правильное движение, которое нам надо», — сказал Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Новость по теме
Автогол Филипенко в добавленное время — в видеообзоре матча «Урал» — «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022