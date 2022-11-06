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«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Астон Вилле» в игре 15-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Астон Вилле» в игре 15-го тура АПЛ
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Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Гости неудачно начали встречу, пропустив два быстрых гола. Сначала на седьмой минуте отличился Леон Бэйли с передачи Джейкоба Рэмси, а через четыре минуты Лука Динь укрепил преимущество бирмингемцев. На 45-й минуте «красные дьяволы» сократили отставание в счёте благодаря Джейкобу Рэмси, который неудачно срезал мяч в свои ворота после удара Люка Шоу. На 49-й минуте «Астон Вилла» вернула прежний гандикап в два мяча — на этот раз гол забил сам Рэмси, ассистировал ему Олли Уоткинс. Матч завершился поражением манкунианцев со счётом 1:3.

Эта победа помогли «Астон Вилле» набрать 15 очков и подняться на 14-е место турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед», у которого в активе 23 очка, остался на пятой позиции.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бэйли – 7'   2:0 Динь – 11'   2:1 Рэмси – 45' (автогол)   3:1 Рэмси – 49'
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