«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Астон Вилле» в игре 15-го тура АПЛ

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Гости неудачно начали встречу, пропустив два быстрых гола. Сначала на седьмой минуте отличился Леон Бэйли с передачи Джейкоба Рэмси, а через четыре минуты Лука Динь укрепил преимущество бирмингемцев. На 45-й минуте «красные дьяволы» сократили отставание в счёте благодаря Джейкобу Рэмси, который неудачно срезал мяч в свои ворота после удара Люка Шоу. На 49-й минуте «Астон Вилла» вернула прежний гандикап в два мяча — на этот раз гол забил сам Рэмси, ассистировал ему Олли Уоткинс. Матч завершился поражением манкунианцев со счётом 1:3.

Эта победа помогли «Астон Вилле» набрать 15 очков и подняться на 14-е место турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед», у которого в активе 23 очка, остался на пятой позиции.