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Сергей Пиняев стал самым молодым игроком, оформившим «гол+пас» в матче РПЛ с мая 2013 года

Сергей Пиняев стал самым молодым игроком, оформившим «гол+пас» в матче РПЛ с мая 2013 года
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым игроком, забившим гол и отдавшим результативную передачу в матче РПЛ с мая 2013 года, сообщает Opta Sport. В мае 2013 года гол и голевую передачу в матче с «Амкаром» оформил Алексей Миранчук, которому на тот момент было 17 лет и 200 дней.

Пиняев, которому четыре дня назад исполнилось 18 лет, в матче с московским «Торпедо» на 34-й минуте ассистировал Фернандо Костанце, а на 47-й минуте удвоил преимущество самарцев. Больше забитых голов зрители в матче не увидели, встреча завершилась со счётом 2:0.

«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).

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