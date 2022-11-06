Леонид Слуцкий отреагировал на возможный переход Артёма Дзюбы в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в казанский клуб.
«Может ли Дзюба оказаться в «Рубине»? Я с ним давно не общался, поэтому у меня никакой информации на этот счёт нет», — сказал Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.
Сегодня, 6 ноября, в матче 17-го тура Мелбет Первой лиги казанский «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте усилиями ганского нападающего «Рубина» Джоэля Фамейе.
Официального заявления по поводу расторжения контракта не сделал ни «Адана Демирспор», ни сам Дзюба. Форвард перешёл в турецкий клуб в августе, сыграл в пяти матчах и забил один гол. До перехода в «Адану» нападающий выступал за «Зенит».
- 6 ноября 2022
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