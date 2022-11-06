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«Монако» благодаря голу Головина одержал уверенную победу над «Тулузой»

«Монако» благодаря голу Головина одержал уверенную победу над «Тулузой»
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«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче 14-го тура французской Лиги 1 со счётом 2:0. Встреча прошла в Тулузе на стадионе «Мунисипал».

На 46-й минуте счёт открыл российский полузащитник монегасков Александр Головин. Удвоил преимущество гостей на 60-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо.

«Монако» по набранным очкам делит третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков после 14 встреч. «Тулуза» — на 11-й строчке, заработав 16 очков.

Франция - Лига 1. 14-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Головин – 46'   0:2 Эмболо – 60'

«Реймс» на своём поле оказался сильнее «Нанта». Во встрече, прошедшей на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе, единственный гол забил с пенальти форвард хозяев Фоларин Балогун.

Франция - Лига 1. 14-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 0
Нант
Нант
1:0 Балогун – 83' (пен)
Удаления: нет / Паллуа – 54'

«Ницца» на домашнем стадионе «Альянц Ривьера» оказалась сильнее «Бреста». Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 54-й минуте забил форвард хозяев Гаэтан Лаборде.

Франция - Лига 1. 14-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Лаборде – 54'

В ещё одном матче дня «Клермон» на домашней арене «Габриэль-Монпьед» сыграл вничью с «Монпелье». Встреча завершилась со счётом 1:1. На гол, забитый на 10-й минуте с пенальти Тежи Саванье, «Клемон» ответил точным ударом Комнена Андрича на 62-й минуте встречи.

Франция - Лига 1. 14-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
1 : 1
Монпелье
Монпелье
0:1 Саванье – 10' (пен)   1:1 Андрич – 62'
Комментарии
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