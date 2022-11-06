«Монако» благодаря голу Головина одержал уверенную победу над «Тулузой»

«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче 14-го тура французской Лиги 1 со счётом 2:0. Встреча прошла в Тулузе на стадионе «Мунисипал».
На 46-й минуте счёт открыл российский полузащитник монегасков Александр Головин. Удвоил преимущество гостей на 60-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо.
«Монако» по набранным очкам делит третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков после 14 встреч. «Тулуза» — на 11-й строчке, заработав 16 очков.
«Реймс» на своём поле оказался сильнее «Нанта». Во встрече, прошедшей на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе, единственный гол забил с пенальти форвард хозяев Фоларин Балогун.
«Ницца» на домашнем стадионе «Альянц Ривьера» оказалась сильнее «Бреста». Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 54-й минуте забил форвард хозяев Гаэтан Лаборде.
В ещё одном матче дня «Клермон» на домашней арене «Габриэль-Монпьед» сыграл вничью с «Монпелье». Встреча завершилась со счётом 1:1. На гол, забитый на 10-й минуте с пенальти Тежи Саванье, «Клемон» ответил точным ударом Комнена Андрича на 62-й минуте встречи.
- 6 ноября 2022
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