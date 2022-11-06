«Фиорентина» уверенно выиграла у «Сампдории» в матче итальянской Серии А

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Фиорентину». Игра прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживал главный судья Ливио Маринелли.



Счёт во встрече на четвёртой минуте открыл полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура с передачи Додо. На 58-й минуте защитник Никола Миленкович забил второй мяч «фиалок».

«Фиорентина» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. У команды 16 очков после 13 проведённых матчей. «Сампдория» — на предпоследнем, 19-м месте, заработав шесть очков.

В параллельном матче «Монца» обыграла «Верону» со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. Игру обслуживал главный арбитр Франческо Коссо.

На 26-й минуте после удаления защитника Джанджакомо Маньяни «Верона» осталась в меньшинстве. Первый гол на 68-й минуте забил защитник хозяев Карлос Аугусто, второй мяч в ворота «Вероны» на 90-й минуте отправил полузащитник Андреа Кольпани.

«Монца» (13) занимает 15-е место в турнирной таблице, «Верона» (5) потерпела восьмое поражение подряд и располагается на последней строчке.