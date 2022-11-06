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«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» дома в рамках АПЛ впервые с 1995 года

«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» дома в рамках АПЛ впервые с 1995 года
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Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» дома уверенно обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Эта победа стала для бирмингемцев первой над «красными дьяволами» в своих стенах с 1995 года, как сообщает статистический портал Gracenote Live.

Таким образом, прервалась самая длинная домашняя безвыигрышная серия с одним клубом в рамках высшего дивизиона, которая длилась 23 игры. В последний раз «Астон Вилла» обыгрывала манкунианцев 19 августа 1995 года со счётом 3:1.

Также матч бирмингемцев на «Вилла Парк» был первым под руководством Унаи Эмери, который пришёл в клуб в конце октября. Ранее испанский специалист уже работал в английской Премьер-лиге, возглавляя лондонский «Арсенал».

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