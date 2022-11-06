Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин сообщил, что Глушенков получил травму колена

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что российский полузащитник Максим Глушенков получил травму колена в матче с московским «Торпедо».



«У Глушенкова травма колена. Он сказал этом на 41-й минуте, а замена была готова только на 44-й. Быстрее сделать это не могли, понимая, что первый раз после большого перерыва у нас играли Фернандо, Ежов и Шитов. Понимали, что во втором тайме потребуется не много замен. Дали доиграть в этом составе, чтобы сделать замену в перерыве», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Напомним, встреча завершилась победой самарцев со счётом 2:0. В составе самарцев отличились Фернандо Костанца и Сергей Пиняев.