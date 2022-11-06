«Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой» прервал свою беспроигрышную серию из 9 встреч

Сегодня, 6 ноября, состоялась встреча 15-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Астон Вилле» со счётом 1:3. Это поражение для подопечных Микеля Артеты стало первым с тех пор, как его команда 2 октября проиграла «Манчестер Сити» со счётом 3:6.
До поражения бирмингемской команде «красные дьяволы» во всех турнирах одержали семь побед, а также дважды сыграли вничью. Команда за все девять встреч забила 14 мячей, а пропустила всего четыре.
До зимнего перерыва «Манчестер Юнайтед» проведёт ещё два официальных матча. 10 ноября команда в Кубке лиги вновь сыграет с «Астон Виллой», но на этот раз на «Олд Траффорд», а через три дня встретится на выезде с «Фулхэмом».
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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