«Байер» с разгромным счётом обыграл «Унион» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» встречался с берлинским «Унионом». Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. «Байер» выиграл со счётом 5:0. Матч обслуживал главный судья Роберт Шредер.
Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 46-й минуте счёт открыл полузащитник Роберт Андрих с передачи Керема Демирбая. Далее Мусса Диаби отметился дублем — игрок «Байера» отличился на 56-й и 58-й минутах. На 68-й минуте чешский форвард Адам Гложек отправил четвёртый мяч в ворота соперников, а точку в матче поставил защитник Митчел Баккер, на 76-й минуте сделав счёт 5:0.
«Унион» (26) не смог вернуться на вершину турнирной таблицы чемпионата Германии — команда занимает второе место. Лидирует «Бавария» — 28 очков. «Байер» благодаря победе поднялся на 14-ю строчку, заработав 12 баллов.
- 6 ноября 2022
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