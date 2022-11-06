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«Байер» с разгромным счётом обыграл «Унион» в матче Бундеслиги

«Байер» с разгромным счётом обыграл «Унион» в матче Бундеслиги
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В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» встречался с берлинским «Унионом». Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. «Байер» выиграл со счётом 5:0. Матч обслуживал главный судья Роберт Шредер.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 46-й минуте счёт открыл полузащитник Роберт Андрих с передачи Керема Демирбая. Далее Мусса Диаби отметился дублем — игрок «Байера» отличился на 56-й и 58-й минутах. На 68-й минуте чешский форвард Адам Гложек отправил четвёртый мяч в ворота соперников, а точку в матче поставил защитник Митчел Баккер, на 76-й минуте сделав счёт 5:0.

«Унион» (26) не смог вернуться на вершину турнирной таблицы чемпионата Германии — команда занимает второе место. Лидирует «Бавария» — 28 очков. «Байер» благодаря победе поднялся на 14-ю строчку, заработав 12 баллов.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 0
Унион
Берлин
1:0 Андрих – 46'   2:0 Диаби – 56'   3:0 Диаби – 58'   4:0 Гложек – 68'   5:0 Баккер – 76'
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