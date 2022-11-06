Игорь Осинькин объяснил раннюю замену Сергея Пиняева в матче с «Торпедо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил раннюю замену полузащитника Сергея Пиняева в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (2:0). Пиняев покинул поле на 66-й минуте встречи.



«Ранняя замена Пиняева связана с тем, что в течение двух дней он имел проблемы с горлом. Температуры не было, оно просто болело. В такой ситуации играть полный матч не было смысла», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встреча «Торпедо» и «Крыльев Советов» прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой самарского клуба со счётом 2:0. Для самарцев эта победа стала второй в РПЛ подряд. «Торпедо» потерпело четвёртое поражение кряду.



«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте.